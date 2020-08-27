اقتصاد

ضمنه التوسع بالصرف … تقرير الرقابة يكشف المخالفات بشركة ليبيانا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2019 عن المخالفات بشركة ليبيانا .

تضمن التقرير عدم وجود ملاك وظيفي معتمد للشركة.و عدم تفعيل الهيكل التنظيمي المعتمد من الجمعية العمومية للشركة لسنة 2013م , وإبقاء العمل بموجب الهيكل التنظيمي المعتمد من المدير العام لسنة 2008م.

التقرير كشف عن تغيب أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة , والاكتفاء بالمشاركة عبر منظومة الاتصال بسبب وجوده في دولة (كندا) مع ارتفاع قيمة تذاكر السفر الخاصة به عن السنوات السابقة إلى مبلغ قدره 226 ألف ، بالإضافة إلى التوسع في صرف العهد المالية ، وعدم إقفال البعض منها بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة .

التقرير كشف عن التوسع في صرف السلف المالية الممنوحة للعاملين لسنة 2018م حيث بلغت قيمتها 59 مليون دينار ، و إرتفاع المصروفات في بند “مكافآت الأمن والسلامة” حيث جاوزت قيمتها مليون دينار . و ارتفاع بند (مصاريف علاج ورعاية صحية) إلى مبلغ قدره 13 مليون دينار .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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