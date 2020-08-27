اقتصاد

إعصار “لورا” يدعم استقرار أسعار النفط

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت أسعار النفط اليوم الخميس استقرارا ملموساً، بعد الإعصار الكبير الذي ضرب خليج المكسيك حيث مركز صناعة النفط الأميركية، الأمر الذي أجبر منصات الحفر ومصافي التكرير على التوقف.

وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ارتفاعا بمقدار 13 سنتا لتسجل عند افتتاح جلسة اليوم 45.77 دولارا للبرميل فيما كانت قد انخفضت في وقت سابق من يوم أمس 22 سنتا.

وبالمقابل ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا فقط ليسجل هو الآخر ارتفاعا طفيفا إلى 43.40 دولارا للبرميل.

يذكر أن الخطر الذي تسبب به الإعصار “لورا” دفع سوق الخام للارتفاع الأسبوع الحالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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