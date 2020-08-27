مركز جمارك ميناء بنغازي البحري يضبط مليون قرص من الترامادول

تمكّن أفراد التفتيش بمركز جمارك ميناء بنغازي البحري أمس الأربعاء من ضبط كمية من حبوب الترامادول المخدرة هندية المنشأ تقدر بحوالي مليون قرص مخدر.



وبناءً على الأوامر الصادرة من النيابة العامة بالإتلاف الفوري للشحنة المضبوطة؛ تم إتلاف الكمية عن طريق الحرق بعد حصرها من قبل أعضاء الجمارك، وذلك بحضور النيابة العامة ورئيس وأعضاء قسم التفتيش وعدد من أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات ببنغازي.

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