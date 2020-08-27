الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية يؤكد على ضرورة وقف القتال في ليبيا والسماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف الإنتاج

أكد الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية “باتريك بويانيه” على ضرورة توقف كل الأطراف عن القتال في ليبيا والسماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف الإنتاج كخطوة أولى نحو إطلاق حوار سياسي لإيجاد حل للصراع الدائر في البلاد.



وعبّر “باتريك بويانيه” في كلمة له خلال حلقة نقاش نظمت حول ليبيا يوم الثلاثاء ضمن قمة الشرق الأوسط المتوسطي، عن قلقه من التواجد العسكري حول المنشآت والموانئ النفطية الليبية، خصوصا في حال اندلاع القتال بين الأطراف المتنازعة هناك، الأمر الذي قد يؤدي إلى كارثة كبيرة مع خسائر جسيمة في الأرواح في صفوف المدنيين.



وأثنى الرئيس التنفيذي لشركة توتال على الدور الإيجابي للمؤسسة الوطنية للنفط واستمرارها في إنتاج وتصدير النفط والغاز رغم الحروب الدائرة في ليبيا.

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