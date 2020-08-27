الكهرباء تبحث مع شركة “جالك إنرجي” التركية إيجاد حلول سريعة لمشكلة الطاقة

قالت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس، إنها بحثت مع ممثلين عن شركة جالك إنرجي التركية إيجاد حلول سريعة وعاجلة لمشكلة الطاقة في الكهرباء للبلاد.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن الاجتماع تناول إمكانية إيجاد حلول سريعة وعاجلة بالإمكان تنفيذها لقطاع الكهرباء في مجال إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية وبشكل سريع خلال الفترة المقبلة.

وأشار بيان الشركة إلى وجود اتفاق مع الأتراك على القيام بجولة ميدانية لبعض المواقع التي سيتم تنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة عليها، إضافة إلى الاطلاع على المشاريع التي انشأتها الشركة التركية في أماكن أخرى من العالم.

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