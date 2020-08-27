“صنع الله”: إذا تم فتح النفط وتوفرت الظروف الأمنية الملائمة يمكننا زيادة الإنتاج إلى أكثر من 2 مليون برميل يوميا

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” إنه في حال تم فك الحصار النفطي وتمكنت المؤسسة من استئناف إنتاج وتصدير النفط وإذا ما توفرت الظروف الأمنية الملائمة، فإنه يمكن للمؤسسة زيادة الإنتاج إلى أكثر من 2 مليون برميل يوميا.

وصرح “صنع الله” في كلمة له خلال حلقة نقاش نظمت يوم الثلاثاء ضمن قمة الشرق الأوسط المتوسطي للحديث حول تطورات الأوضاع في ليبيا بأن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يبذل كل ما بوسعه في حدود القانون لفك الحصار النفطي وتسهيل استئناف صادرات النفط.



وأضاف بأنه في حال فتح النفط واستئناف الإنتاج سيكون لدى المؤسسة قدر كبير من العمل الذي يتعين عليها القيام به لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية، مشيرا إلى أن المؤسسة ستحتاج في ذلك إلى مساعدة دولية من خلال شركائها، ومن ثم يمكنها زيادة الإنتاج إلى أكثر من 2 مليون برميل في اليوم في غضون بضع سنوات.

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