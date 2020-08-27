اقتصاد

المعهد الملكي : ” ايني ” للنفط و الغاز لديها مصالح نفطية مشتركة مع ليبيا و الدبلوماسية الايطالية تسعى لتوفير ملاذ أمن لشركاتها

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة ان روما تريد رفع الحصار المفروض على حقول النفط منذ يناير 2020 و ان واردات النفط في ليبيا تغطي جزءًا كبيرًا من الطلب الإيطالي على الطاقة بالإضافة إلى أن “إيني” أكبر شركة إيطالية للنفط والغاز لديها الكثير من المصالح المشتركة في ليبيا .

و من جانبه أضاف المعهد الملكي : ان في عام 2019 أنتجت شركة “إيني ” الإيطالية حوالي 37 مليون برميل من النفط ، و 10.6 مليار متر مكعب من الغاز في ليبيا .

و صرح وزير الخارجية الإيطالي ” لويجي دي مايو “مرارًا أن إعادة فتح حقول النفط يمثل أولوية لإيطاليا وأن الدبلوماسية الإيطالية ستعمل على تحقيق هذا الهدف .

و تابع المعهد بالقول: هناك تقارب بالوقت الحالي بين مصالح إيطاليا وفرنسا وألمانيا في البلاد ، و تريد روما وباريس وبرلين احتواء تدفقات المهاجرين وإعادة فتح حقول النفط .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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