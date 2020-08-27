هيئة الرقابة الإدارية تكشف عن مخالفات شركة الـ”Ltt”

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الخميس تقريرها السنوي لسنة 2019 مخالفات لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية الــ”Ltt”، حيث تضمن التقرير صدور بعض القرارات من العشوائية عن رئيس مجلس إدارة الشركة بتكليف نائب مدير عام للشركة بالرغم من عدم وجودها بالهيكل التنظيمي للشركة.

وتضمن التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المبالغة في قيمة المكافأت، بحيث تصل إلى 12 ألف دينار، والتي تعد مخالفة للقانون، إضافةً عدم وجود تقارير الكفاءة السنوية لتقييم أداء عمل الموظفين، وعدم اعتماد عقود العاملين بالشركة من مكتب التشغيل المختص وعدم مصدقيتها من وزارة العمل والتأهيل.

حيث أوضح التقرير تأخير الشركة في إعداد الميزانية العامة لها، وعدم تعويض المشتركين عن فترة انقطاع الإنترنت، وعدم وصول تغطية الشركة إلى كل مناطق ليبيا بالرغم من قدرة الشركة وتاريخ إنشاءها، كثرة شكاوي العملاء من بطاقات الدفع المسبق غير الصالحة.

وبين التقرير أنه ضمن مخالفات شركة الــ”ltt” التوسع في إصدار المكافآت بحجة القيام بأعمال مميزة، وعدم التقييد باللائحة المالية المنظمة للسلف والعهد المالية وعدم إقفال الميزانية لعدة سنوات سابقة.

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