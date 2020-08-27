من ضمنها تفشي ظاهرة التسيب الإداري.. الرقابة الإدارية تكشف مخالفات وزارة المواصلات

كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية السنوي لسنة 2019 عن مخالفات وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني، حيث لوحظ عدم وجود ملاك وظيفي معتمد للوزارة، وعدم قيام لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها بصفة شهرية.

وبين التقرير كذلك التوسع في صرف مكافآت مالية لغير العاملين وارتفاع قيمتها، والتوسع أيضا في قرارات الإيفاد بالخارج، والتاخر في تسوية علاوات السفر والمبيت من قبل الموظفين داخل الوزارة وخارجها، إضافةً لتفشي ظاهرة التسيب الإداري بالوزارة.

كما أوضح الرقابة ضمن تقرير عدم قيام الوزارة بإحالة صور من قرارات وزير المواصلات البالغ عددها “379” قرار، ووجود التزامات مالية على الوزارة تصل قيمتها لأكثر من 3 مليون دينار.

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