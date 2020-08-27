الرقابة: الكبير انفرد بقرارات ليست من اختصاصه

أخبار ليبيا24

أكدت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير أصدر قرارات مخالفة تقع ضمن اختصاصات مجلس الإدارة منها تعيين وتكليف مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي.

وسجلت هيئة الرقابة الإدارية في تقرير السنوي لعام 2019 مخالفات عدة حول عمل مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، أبرزها توقف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي عن عقد اجتماعاته رغم أهمية ذلك في إصدار القرارات بمخالفة للنظام الأساسي بالمصرف.

وذكر تقرير الهيئة، أن مصرف ليبيا المركزي لم يصرف مخصصات أرباب الأسر لليبيات المتزوجات من غير الليبيين، ودخل كمساهم بمصرف شمال إفريقيا دون وجود أساس قانوني يجيز له المساهمة.

وتضمنت الملاحظات إصدار محافظ المصرف الصديق الكبير قرارات تقع ضمن اختصاصات مجلس الإدارة، منها تعيين وتكليف مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي.

كما سجلت الهيئة، عن المصرف المركزي، تأخره في إحالة مخصصات المنح الدراسية للطلبة الدارسين بالخارج.

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