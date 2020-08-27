المصرف المركزي: بلغت قيمة الاعتمادات هذا الأسبوع حوالي 149 مليون دولار لأكثر من 105 شركة

نشر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس اليوم الخميس تفاصيل طلبات الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها عن طريق المصارف التجارية خلال الفترة من العشرين وحتى يوم الأمس السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وبحسب منشور المصرف المركزي فقد تم فتح اعتمادات لأكثر من 105 شركة خلال أسبوع واحد، وبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المفتوحة بالدولار أكثر من 123 مليونا و95 ألف دولار، فيما تجاوزت قيمة الاعتمادات التي فتحت باليورو 21 مليونا و599 ألف يورو، إضافة إلى فتح اعتماديْن بالدينار التونسي بقيمة 741 ألف دينار، أي أن قيمة الاعتمادات المفتوحة تعادل قرابة 149 مليون دولار.

وشملت الاعتمادات السلع الغذائية المتنوعة من حليب وأجبان ومعجون طماطم وأرز وكسكسي وبقوليات وقمح وذرة، وكذلك البيض واللحوم والدواجن المجمدة والعجول، إضافة إلى حليب الأطفال والأدوية والمواد والتحاليل الطبية والزيت الطبي، وكذلك اللقاحات والأدوية البيطرية والبذور والأسمدة والأعلاف والمبيدات ومستلزمات إنتاج السلع والمواد الخام.

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