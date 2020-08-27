رغم جرائم الإرهاب البشعة لم يتوقف الليبيين عن مقاومته حتى تطهير البلاد

أخبار ليبيا24

عندما قوت شوكة الجماعات الإرهابية في ينغازي وأمعنوا في القتل والتنكيل والتهجير كان لابد من التصدي لأعمالهم الإجرامية فكان الموت والقتل والذبح يتربص بالجميع.

وأعلنت القوات المسلحة البدء في عملية تطهير بنغازي من براثن الإرهاب والتحم بها المواطنين لقناعتهم الراسخة أن الإرهاب لا مكان له بينهم.

ودارت معارك عنيفة في مختلف مناطق وأحياء بنغازي وكان الإرهابين يعتقدون أنهم بالامعان في العنف والتنكيل بمن يقاومهم سيدخلون الرعب في قلوب الناس ويقدمون لهم الولاء والطاعة.

ولكن حدث العكس قوبلوا بمواجهات عنيفة وانتفاضة شعبية عارمة أنهت وقضت على وجودهم ومن الذاكرة نستذكر ما حدث يومي الخميس والجمعة الموافق 22 و23 ديسمبر عام 2014 م حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوة المساندة للقوات المسلحة والجماعات الإرهابية المؤلفة من تنظيم داعش ومجلس شورى بنغازي داخل منطقة الليثي و سوق اللحوم وشارع البوطاس والحجاز بالتحديد.

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