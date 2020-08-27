بينهم عبدالمجيد حمزة وعلي ساسي .. أوامر قبض بحق مسؤولين بالكهرباء

أصدر مكتب النائب العام أوامر قبض وإحضار بحق أربعة مسؤولين بشركة الكهرباء من بينهم عبد المجيد حمزة رئيس مجلس الإدارة وعلي ساسي المدير التنفيذي السابقان على خلفية وجود شبه فساد وسوء إدارة تتعلق بقطاع الكهرباء.

كما أدرج مكتب النائب العام 17 من كبار المسؤولين بالشركة في قائمة الممنوعين من السفر، وذلك بناء على تقارير الخبرة الفنية المعدة من أعضاء ديوان المحاسبة التي بينت مواطن الخلل في الأعمال الفنية المتصلة بالتشغيل المحالة إلى مكتب النائب العام.

وأوصى رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك في بيان له أمس الأربعاء، مكتب النائب العام بمنع مسؤولين بالشركة العامة للكهرباء من السفر إلى الخارج إلى حين انتهاء التحقيق معهم، وأضاف البيان أن ملفا أحيل لمكتب النائب العام يتضمن أسباب ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وإهمالا متعمدا يرقى إلى جرائم جنائية.

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