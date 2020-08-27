العامة للكهرباء تتباحث مع النواب .. ومساعي لإعمار الشبكة الكهربائية

ناقش رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء مع عدد من أعضاء مجلس النواب بطرابلس الحلول والمعالجات الممكنة لحل مشاكل قطاع الكهرباء .

تطرق النواب وأعضاء الشركة لآلية إعادة إعمار الشبكة الكهربائية بالمناطق المتضررة جراء العدوان على طرابلس.

وفي سياق ذي صلة، اجتمع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بشركة جاليك إنرجي التركية لمناقشة الحلول السريعة التي يمكن تنفيذها لقطاع الكهرباء وإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية .

الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة الرئيسي تضمن تقديم عرض مرئي لمجموعة من المشاريع التي نفذتها شركة جاليك إنرجي التركية في عدد من الدول، كما حددوا موعدا لجولة ميدانية في بعض المواقع التي يجري تنفيذ بعض مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية فيها.

وأبدت الشركات التركية المتخصصة في مجال الكهرباء في وقت سابق من أغسطس الجاري، استعدادها للرجوع إلى ليبيا وإنجاز مشروعاتها المتوقفة في أسرع وقت ممكن على أن تعالج بعض الإجراءات والمعاملات العالقة.

وهذا، تشهد الشبكة العامة للكهرباء خلال السنوات الماضية انقطاعات متعاقبة، وخروج متكرر لوحدات التوليد، مما يوقع الشبكة في حالة الإظلام التام، كما تعاني الشبكة من عجز متواصلا لسنوات في القدرة الإنتاجية، يزيد من ساعات طرح الأحمال وخاصة عند إرتفاع درجات الحرارة صيفا.

كما أصدر مكتب النائب العام أوامر قبض وإحضار بحق أربعة مسؤولين بشركة الكهرباء من بينهم عبد المجيد حمزة رئيس مجلس الإدارة وعلي ساسي المديران التنفيذيان السابقان على خلفية وجود شبه فساد وسوء إدارة تتعلق بقطاع الكهرباء.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج قد أقدم في 19 من يونيو الماضي، على حل الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء، كذلك قام في حينها بتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة.

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