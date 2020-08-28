“المركزي” يمرر 140 اعتمادا لتوريد أدوية وسلع غذائية

كشف مصرف ليبيا المركزي الخميس عن 6 قوائم جديدة لاعتمادات مستندية منحها في الفترة ما بين 20 و 26 من اغسطس الجاري إلى عدد من الشركات مرر من خلالها نحو 140 اعتمادا لتوريد سلع مختلفة بعملات اليورو والدولار والعملة التونسية.

وأظهرت البيانات الحديثة أن الاعتمادات الممنوحة سيورد من خلالها نحو 25 سلعة مختلفة توزعت بين مواد غذائية بينها حليب وأجبان و أرز وزيت طهي إلى جانب بيض وبيض مخصب الى جانب عدد من الحبوب بينها قمح وذرة وبذور متنوعة.

كما شملت قائمة الواردات أدوية وتحاليل طبية واعتمد مصرف ليبيا المركزي منذ أبريل الماضي نشر قوائم الاعتمادات الممنوحة للشركات في إطار تعزيز الشفافية في التعامل مع ملف الاعتمادات.

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