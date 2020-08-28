الرقابة الإدارية: 4 مليارات دينار عجز الإيرادات السيادية بـ2019

رصد تقرير هيئة الرقابة الإدارية الصادر أمس الخميس عددا من المخالفات في عمل وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وجاء في التقرير أن الوزارة لا تملك ملاكا وظيفيا معتمدا أو خطة عمل خلال العام 2019 فيما أشار التقرير إلى أن الوزارة لم تقفل العهد المالية الممنوحة لعدد من الموظفين وتطرق التقرير إلى عدم التزام لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها الدورية.

وأوضحت الرقابة الإدارية وجود عجز في الإيرادات السيادية ورسوم الخدمات تجاوزت قيمتها 4 مليارات دينار فيما لم يباشر نحو 77 مراقبا ماليا في السفارات الليبية أعمالهم بالداخل.

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