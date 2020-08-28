مؤسسة النفط تبحث دعم الشركة الليبية النرويجية للأسمدة

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إنه لن يدخر جهدا في دعم الشركة الليبية النرويجية للأسمدة بما يكفل اجتيازها لكل العقبات واستمرارية عملياتها.

جاء ذلك في اجتماع للمساهمين والملاك للشركة الليبية النرويجية للأسمدة، استعرض الخيارات المتاحة لدعم الشركة في تحقيق عوائد مالية تمكنها من تغطية العجز المالي القائم.

وأكد صنع الله خلال الاجتماع على ضرورة فتح الحقول والموانئ النفطية، والسماح للمؤسسة وشركاتها للقيام بأعمال الصيانة اللازمة للأنابيب والخزانات والمعدات السطحية التي تضررت بسبب الإغلاق القسري لمنابع النفط وفق قوله.

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