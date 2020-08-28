النفط يصعد ويُعوض خسائر تكبدها بسبب إعصار “لورا”

صعدت أسعار النفط مع جلسة الإغلاق الإسبوعية، اليوم الجمعة، لتعوض بذلك خسائر محدودة تكبدتها في الجلسة السابقة بسبب إعصار لورا الذي هب على الأراضي الأمريكية متجاوزا قلب صناعة النفط الأمريكي دون أن يتسبب في خسائر واسعة النطاق لمصافي التكرير.
وزادت العقود الآجلة عند الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا خمسة سنتات، مسجلة خمسة وأربعين دولارا وأربعة عشر سنتاً للبرميل، فيما كسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتاً واحدا، مسجلة ثلاثة وأربعين دولارا وخمسة سنتات للبرميل.
واجتاح الإعصار لورا أمس الخميس ولاية لويزيانا بسرعة 240 كيلومترا في الساعة، مما أدى إلى تدمير مبان وسقوط أشجار وانقطاع الكهرباء، لكن مصافي التكرير تجنبت مخاوف من فيضانات هائلة.
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