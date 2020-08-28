اقتصاد

النفط يصعد ويُعوض خسائر تكبدها بسبب إعصار “لورا”

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صعدت أسعار النفط مع جلسة الإغلاق الإسبوعية، اليوم الجمعة، لتعوض بذلك خسائر محدودة تكبدتها في الجلسة السابقة بسبب إعصار لورا الذي هب على الأراضي الأمريكية متجاوزا قلب صناعة النفط الأمريكي دون أن يتسبب في خسائر واسعة النطاق لمصافي التكرير.

وزادت العقود الآجلة عند الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا خمسة سنتات، مسجلة خمسة وأربعين دولارا وأربعة عشر سنتاً للبرميل، فيما كسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتاً واحدا، مسجلة ثلاثة وأربعين دولارا وخمسة سنتات للبرميل.

واجتاح الإعصار لورا أمس الخميس ولاية لويزيانا بسرعة 240 كيلومترا في الساعة، مما أدى إلى تدمير مبان وسقوط أشجار وانقطاع الكهرباء، لكن مصافي التكرير تجنبت مخاوف من فيضانات هائلة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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