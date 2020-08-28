“العبدلي” وشركة جاليك التركية للطاقة يقومان بزيارة ميدانية لمحطة جنوب طرابلس

قام رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “وئام العبدلي” اليوم الجمعة بزيارة ميدانية لمحطة جنوب طرابلس مع أعضاء مجلس الإدارة، “عبد السلام الأنصاري” و”عبد الحكيم الفرجاني” و “رضوان خليل”، وعدد من المهندسين وفريق من شركة جاليك التركية للطاقة.

وبحسب الشركة العامة للكهرباء أن هذه الزيارة جاءت للنظر في إمكانية توطين وحدات توليد بقدرات إنتاجية عالية نظراً لموقع جنوب طرابلس الذي يعتبر قريب من مركز الأحمال بالإضافة إلى توفر البنية التحتية لتزويدات الوقود والغاز وتصريف الطاقة.

وأوضحت الشركة خلال بيانها بأن هذه الخطوات السريعة تعتبر من أجل تغطية العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية والذي يحتاج إلى تضافر كل الجهود من الجهات المسؤولة في الدولة بشكل عاجل.

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