صحيفة بريطانية: ضحايا الجيش الايرلندي يطالبون المملكة المتحدة بوقف إعادة 12 مليار جنيه استرليني من الأصول الليبية المجمدة في لندن

قالت صحيفة “ستاندرد ” البريطانية ومقرها لندن اليوم الجمعة إن حكومة الوفاق الوطني تقدمت بطلب رسمي لاستعادة الأصول الليبية المجمدة في بريطانيا للمساعدة في دفع تكاليف إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية.

وتابعت الصحيفة أن ضحايا حملة الجيش الجمهوري الإيرلندي في المملكة المتحدة يقولون إن الأموال يجب أن تبقى حتى “تسدد ليبيا ديونها”، بحسب وصفهم، مضيفة أن قضية التعويضات قد تمت تسويتها مع المملكة المتحدة في التسعينيات عندما أعاد رئيس وزارة المملكة المتحدة السابق”توني بلير” العلاقات مع القذافي.

وبحسب الصحيفة البريطانية قالت وزارة المالية العام الماضي إن الأصول الليبية المجمدة في المملكة المتحدة تبلغ قيمتها 9.467 مليار جنيه إسترليني.

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