طرابلس.. رئيس شركة الكهرباء يجري جولة للاطلاع على وضع الشبكة

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي رفقة أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من المهندسين رفقة شركة جاليك التركية للطاقة، إمكانية توطين وحدات توليد بقدرات إنتاجية عالية وذلك نظراً لموقع جنوب طرابلس الذي يعتبر قريب من مركز الأحمال بالإضافة إلى توفر البنية التحتية لضمان استمرار تزويد الوقود والغاز وتصريف الطاقة.

وجاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها رئيس مجلس إدارة الشركة، صباح اليوم الجمعة، لمحطة جنوب طرابلس، في إطار جولة للإطلاع على وضع الشبكة، ومحاولة تغطية العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية.

وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، قد أحال الأربعاء الماضي، إلى القائم بأعمال النائب العام، ملفاً بنتائج أسباب أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، مبينا أن انقطاع التيار الكهربائي ناتج عن “قصور وإهمال في العمل وسوء إدارة بشكل متعمد في الشركة العامة للكهرباء”، مؤكدا أن “هذه الأفعال ترتقي إلى جرائم جنائية”، موصياً بمنع سفر المسؤولين المذكورين في التقرير لحين الانتهاء من التحقيقات، فيما استجاب القائم بأعمال النائب العام لذلك وأصدر أوامر ضبط وإحضار بحق المتهمين إضافة إلى منعهم من السفر.

وتعاني ليبيا منذ سنوات أزمة كهرباء خانقة، ويمتد طرح الأحمال إلى 12 ساعة في بعض المناطق، الأمر الذي ولّد حالة من الاحتقان الشعبي، خرجت على إثره احتجاجات واسعة تطالب بحل الأزمة.

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