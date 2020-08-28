عضو بمجلس الدولة: لا أحد يستطيع أن يدافع عن حكومة الوفاق لأنها تمثل الفشل

قال عضو المجلس الأعلى للدولة “عادل كرموس” في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” اليوم الجمعة إن حكومة الوفاق لها دور كبير في تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطن الليبي ولا أحد يستطيع أن يدافع عنها لأنها تمثل الفشل، وفق تعبيره.



وأضاف “كرموس” للوكالة الروسية بأن الفساد المالي انتشر في جميع مؤسسات الدولة بسبب ضعف حكومة الوفاق وسوء إدارتها وقيامها على المحاصصة وعدم خضوعها لأية رقابة من مجلس النواب الذي عجز هو الآخر عن القيام بمهامه.



وأشار إلى أن هناك أسبابًا أخرى ساهمت كذلك في تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطن ومنها الحرب والاقتتال والصراع على السلطة من قبل من وصفهم بـ “الانقلابيين”، إضافة إلى إغلاق النفط الذي يعتبر المصدر الوحيد لقوت الليبيين.



وأكد “كرموس” بأن مطالب المواطن بالإصلاح وتحسين وضعه هي مطالب مشروعة، يتعين على هذه الحكومة تلبيتها، أو أن يخرج رئيسها بين الحين والآخر ليوضح العوائق التي تحول دون الوصول إلى تحقيق تلك المطالب المشروعة.

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