“باشاغا” يعلن استعداده للمثول للتحقيق ويطالب بجلسة مساءلة تبث إعلامياً

أقر وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا” اليوم الجمعة خلال مراسلة للمجلس الرئاسي استعداده للمثول للتحقيق وكشف الحقائق دون مجاملة، وقطع الشك باليقين بالدليل والبراهين واستناداً لمبادئ الدايمقراطية والدولة المدنية “بحسب قوله”.

كما طالب “باشاغا” خلال مراسلته للمجلس الرئاسي بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة إعلامياً على الهواء مباشرةً، وذلك لإبراز الحقائق أمام المجلس وأمام الشعب “بحسب البيان”.

وكان المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني قد أصدر قرارا بإيقاف وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا” عن العمل وإحالته للتحقيق الإداري خلال أجل أقصاه ثلاثة أيام.

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