“الرئاسي” يؤكد على متابعته الدقيقة لشركة الكهرباء في إنجاز مشاريعها بصفة عاجلة وعودة عدد من الشركات المنفذة بدءاً من هذا الأسبوع

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الجمعة اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس “فائز السراج” وبحضور نائبيه “أحمد معيتيق”، و “عبد السلام كاجمان” وعضوي المجلس “محمد عماري زايد” و”أحمد حمزة”.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الاجتماع الوضع السياسي والأمني والعسكري الراهن، والإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية لتأمين المتظاهرين، والإطلاع على التحقيقات التي أجريت فيما وقع من تجاوزات تجاههم.

كما ناقش الاجتماع إيقاف وزير الداخلية “فتحي باشاغا” ومثوله للتحقيق أمام المجلس وتكليف وكيل الوزارة بتسيير عمل الوزارة.

في إطار ذلك قرر المجلس استئناف صرف علاوة العائلة المقررة بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013 م عن سنة 2020م.

كما أكد المجلس خلال اجتماعه على المتابعة الدقيقة للشركة العامة للكهرباء في إنجاز مشاريعها بصفة عاجلة، والعمل على عودة عدد من الشركات المنفذة بدءاً من هذا الأسبوع.

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