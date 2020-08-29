الجديد يصف تفعيل قرار علاوة الأسرة برشوة يقدمها السراج للشعب وستضع الكبير في مأزق

وصف استاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة مختار الجديد قرار تفعيل علاوة الأسرة من قبل الرئاسي بالرشوة التي يقدمها السراج للشعب متوقعا بأن تضع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير في إحراج.

وأوضح الجديد في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك الجمعة، هذه الرشوة محاولة غبية لامتصاص غضب الشارع من الفساد الذي تمارسه عصابته ومن موقفه من المظاهرات، إضافة إلى محاولة استمالتهم إلى جانبه ضد فتحي باشاغا.

ويعتقد الخبير الاقتصادي بأن السراج يريد من هذا القرار إحراج محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير خلال هذه الفترة.

وأضاف: السراج أول من يعلم أن تطبيق هذا القرار غير ممكن في ظل الوضع الاقتصادي السيء للدولة، ولكنها محاولة لامتصاص غضب الشارع وإحراج الصديق الكبير ومحاولة لتصفية حسابات سابقة معه في توقيت غير مناسب.

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