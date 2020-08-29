اقتصاد

ميناء طرابلس يترقب وصول شُحنتي إسمنت

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشهد ميناء طرابلس حركة تجارية نشطة هذه الأيام برسو العديد من السفن المحملة بالسلع والبضائع المتنوعة.

ويترقب الميناء وصول السفينة روسلينا التابعة للوكيل الملاحي ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 120 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

وتستعد أرصفة الميناء لاستقبال السفينة سِي كوين التابعة للوكيل الملاحي أمل ليبيا، وعلى متنها 4251 طنا من الإسمنت المكيس.

وتُشير البيانات الصادرة عن إدارة الميناء إلى وصول السفينة برينسس التابعة للوكيل الملاحي المُنتظمة إلى منطقة المخطاف، وعلى متنها 5600 طن من الأسمنت السائب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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