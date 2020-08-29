رغم شبه توقف الصحف… ديون بالملايين على هيئة دعم وتشجيع الصحافة

رصد التقرير الأخير لهيئة الرقابة الإدارية الصادر أول أمس الخميس وجود ديون بملايين الدينارات على هيئة دعم وتشجيع الصحافة على الرغم من شبه توقف الصحف المطبوعة عن الصدور منذ سنوات.

وأوضح التقرير بأن هيئة دعم وتشجيع الصراحة توسعت في علاقات العمل من خلال التعاون مع 108 موظف مما ترتب عنه إلتزامات قائمة على الهيئة بلغت 5 ملايين دينار وإصدار قرارات وظيفية دون عرض موضوعها على لجنة شؤون الموظفين ،إضافة إلى عدم وجود سجل للأصول الثابتة والمنقولة بالمخالفة للنظم المحاسبية المعمول بها۔

وكشف التقرير وجود مبالغة في تقديرات الإيرادات، حيث بلغت قيمة الإيرادات 147,359 ألف دينار مع وجود ديون مستحقة لصالح بعض الجهات بلغت قيمتها 11,6 مليون دينار، مع عدم إعداد الحساب الختامي للهيئة للعام 2018، بالمخالفة لأحكام القانون المالي للدولة.

وأكد إرتفاع قيمة العقود المبرمة مع شركات الخدمات (النظافة والمقاهي) بالمقارنة مع حجم الخدمات، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 30 ألف دينار شهريا مما يعد إهدارً للمال العام.

ورصد التقرير وجود ضعف في أداء مكتب المراجعة الداخلية في إعداد التقارير الدورية وقصوره في تحقيق رقابة فعالة على عمل الهيئة، إضافة إلى عدم تطابق تقرير المصروفات لسنة 2018، من حيث قيمة المصروفات ورصيد آخر المدة بالصرف في ميزانية سنة 2019، بالمخالفة لأحكام قانون النظام

المالي للدولة.

وشمل تقرير هيئة الرقابة الإدارية ضعف التعزيز المستندي في أغلب مصروفات الهيئة (أذونات الصرف)، بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، مع تفشي ظاهرة التسيب الإداري وعدم وجود ملاك وظيفي معتمد.

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