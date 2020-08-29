بعد تقريرها عن الفساد.. الرقابة: نتعرض لحملة تشويه

أكدت هيئة الرقابة الإدارية خلال بيان لها أنها تتعرض لحملة إعلامية ضدها، عقب إصدارها تقرير للتقييم الحكومي لسنة 2019 والذي أوضحت فيه حجم الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة بمختلف مسمياتها، حسب وصفها.

وأفادت الهيئة في ذات البيان الذي نشرته عبر منصتها الرسمية، اليوم السبت، أنها باشرت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصفحات التي تستهدف الرقابة الإدارية والنيل من سمعتها.

وحثت الهيئة المجلس الرئاسي والجهات التابعة له على ضرورة أخذ التقارير الصادرة عنها على محمل الجد، مؤكدة أنها لن تتأخر في ملاحقة كل المتورطين في تهم الفساد الإداري مهما كانت صفاتهم ومسمياتهم.

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