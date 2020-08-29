“لايكو” تتكبد خسائر مالية مع تعثر أداء معظم الشركات التابعة لها بأفريقيا

كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس للعام 2019، تكبد شركة الاستثمارات الأفريقية “لايكو” والتابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا خسائر مالية كبيرة، إضافة إلى تعثر أداء معظم الشركات التابعة لها في القارة.

وأوضح التقرير بأن الشركة لم تقم بتقديم البيانات المالية الختامية إلى مراجع الحسابات الخارجي، بالمخالفة لأحكام القانون 23 لسنة 2010، حيث أن آخر ميزانية مراجعة ومعتمدة كانت عن سنة 2010.

وأكد التقرير تعثر أداء معظم الشركات التابعة لشركة لايكو مما سبب خسائر مالية ببعضها ووجود دیون متراكمة، مع عدم تسديد الضرائب في الوقت المحدد وارتفاع النفقات والمصروفات عن حجم أرباحها، مما سبب توقف بعضها عن العمل كشركتي (لايكو، ydkdh بيساو، لايكو النيجر).

وأشار تقرير هيئة الرقابة الإدارية إلى عدم إلتزام بعض الشركات التابعة للشركة بتقديم التقارير الشهرية لإدارة الدراسات والمشاريع، مع عدم إرسال البيانات المالية والفنية بشكل دوري عن تلك المشاريع مما نتج عنه قصور في إظهار الحالة الفعلية لتلك المشاريع، إضافة إلى توقف تمويل المشروعات من قبل الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية.

ورصد التقرير وجود تقصير في متابعة وتحصيل القروض الممنوحة من الشركة للجهات التابعة لها، بإعتبار أن هذه القروض منحت قبل سنة 1998، كما أن أغلبها لم يسدد منه أي قسط ولم تعد بالنفع على شركة لايكو، إضافة إلى وجود قضایا مرفوعة على بعض الشركات التابعة مما عرقل أداءها وتنفيذ مشاريعها.

وأكد التقرير أيضا عدم تسوية القروض الممنوحة مع الجهات المقترضة من الشركة كقرض الشركة سالجيديا لايكو غامبيا ولايكو تشاد ولايكو الجابون، وتأخر الشركة في إقفال حساباتها وإعداد قوائمها المالية في المواعيدالمحددة بالمخالفة لأحكام المادة 210 من القانون رقم 23 لسنة 2010، بشأن النشاط التجاري، إضافة إلى وجود أرصدة مرحلة من سنوات سابقة تعود لشركات متعثرة وعاجزة عن سداد الالتزامات القائمة عليها (قروض وفوائد مستحقة) دون معالجتها محاسبيا أو المطالبة بها.

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