محللون اقتصاديون: “الناس في طرابلس يحتجون .. ومن الصعب عودة النفط الليبي للتصدير في وقت قريب”

نقلت صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية الصادرة باللغة الإنجليزية والمهتمة بالشؤون الاقتصادية اليوم السبت عن محللين اقتصاديين قولهم إن إنتاج النفط الخام الليبي من غير المرجح أن يعود للأسواق، رغم أن ليبيا حققت 1.2 مليون برميل يوميا من الإنتاج بين 2018 و2019، لكن من غير المرجح أن تكرر هذا الرقم في المستقبل القريب.

وقال “محمد دروزة ” المدير في شركة Medley Global Advisors للاستثمار في تصريح للصحيفة إن ليبيا تواجه ضغوطًا متضاربة، من المظاهرات الداخلية ضد انقطاع التيار الكهربائي المزمن، وكذلك من واشنطن لإعادة فتح محطاتها النفطية، هذه العوامل ليست نقطة تحول بعد، ومن المهم أن نلاحظ أن أي استئناف لإنتاج النفط وتصديره في غياب اتفاق حقيقي بين الأطراف المتحاربة لن يكون مستدامًا.

وبحسب ما نشرته الصحيفة قالت “لوري هايتيان” مديرة معهد حوكمة إدارة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ندوة عبر الإنترنت نظمتها “غلف إنتليجس” لأسواق الطاقة إن الناس في شوارع طرابلس يحتجون والوضع في البلاد يزداد سوءًا ولا نرى أي وقت قريب لعودة أي إنتاج للتصدير.

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