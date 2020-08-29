الرئاسي يُطلق برنامجًا لتدريب وتشغيل العاطلين عن العمل من شريحة الشباب

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم السبت، تدريب وتشغيل العاطلين عن العمل من شريحة الشباب خلال المدة القادمة عبر وزارة العمل والتأهيل بالحكومة.

وبحسب القرار يتولى وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين حصر شامل للخريجين العاطلين عن العمل الذين تتوفر فيهم شروط التدريب والتعيين بالقطاع العام، مع تقديم تقرير للمجلس في مدة لا تتجاوز الثلاثين من سبتمبر القادم.

وشكل الرئاسي لجنة مركزية برئاسة أحد نواب رئيس المجلس وعضوية وكيل وزارة العمل والتأهيل ووكيل وزارة المالية، تتولى متابعة المهام المكلف بها وزير العمل والتأهيل.

ومن المتوقع أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعين وتدريب الأسماء الواردة بالكشوفات حسب الرغبة ووفق الإمكانيات المتاحة، مع إلتزام كافة الجهات المختصة بتنفيذ البرنامج اعتبارا من بداية نوفمبر القادم وفق ما يعتمده المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بحسب القرار.

وأشار القرار إلى إلتزام وزارة المالية والمصرف المركزي بطرابلس والجهات ذات العلاقة بتوفير التغطية المالية لتنفيذ البرنامج التشغيلي والتدريبي لهذه الشريحة.

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