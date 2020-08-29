وزير العمل والتأهيل بالوفاق يبحث ملف المرتبات المتعثرة

قالت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني اليوم السبت، إن الوزير المهدي الأمين بحث مع مدير إدارة التفتيش العمالية والسلامة المهنية ملف المرتبات المتعثرة.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة العمل والتأهيل بطرابلس التأكيد على ضرورة تفعيل دور التفتيش لمتابعة إجراءات المرتبات المتعثرة.

وطالب الأمين من مفتشي العمل بالوزارة بمتابعة ملف مرتبات العاملين في الشركات المتعثرة والمنسحبة البالغ عددهم 17000 شخص، وأشار إلى ضرورة الإسراع في متابعة صرف مرتبات العاملين في المؤتمرات الشعبية “سابقا” وأسباب عدم إحالة بعض المكاتب لبيانات المستحقين بها.

وشدد وزير العمل والتأهيل على ضرورة متابعة مرتبات دفعات فائض الملاكات الوظيفية الذين لم ترد إفراجات رغم إستيفاء بياناتهم.

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