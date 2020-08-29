الرئاسي يبحث الإجراءات والتدابير العاجلة المرتبطة بالملف الاقتصادي

بحث أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم السبت الإجراءات و التدابير العاجلة المرتبطة بالملف الاقتصادي وقطاع الخدمات، ومتابعة أوجه الانفاق العام.

وترأس الاجتماع رئيس المجلس فائز السراج وحضور نائبي الرئيس السيد أحمد معيتيق، والسيد عبد السلام كجمان، وعضوي المجلس السيد محمد عماري زايد، والسيد أحمد حمزة.

وبحسب بيان للمجلس، فإن الاجتماع الثالث خلال الأربع أيام الأخيرة تناول إصدار بعض القرارت المتعلقة بمكافحة الفساد وإجراءات تحقيقات ومراجعة لبعض الجهات الحكومية.

وأضاف المجلس في بيانه بأن الأعضاء اتفقوا على مراجعة إنفاق قطاع الصحة خلال السنتين الماليتين 2019 – 2020، على أن تقدم نتائج عمل اللجنة المشكلة لذلك خلال 15 يوما، إضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب.

ومن المتوقع أن يواصل المجلس عقد اجتماعاته خلال الفترة المقبلة لاستكمال مناقشة الوضع الراهن، وفق البيان الصادر.

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