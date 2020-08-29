الحرس البلدي بنغازي يقوم بحملة إزالة للتعديات على الأرصفة والطرق العامة في المدينة

بنغازي 29 أغسطس 2020 (وال)- باشرت غرفة العمليات التابعة لجهاز الحرس البلدي بنغازي، في حملة إزالة التعديات على الأرصفة والطرق العامة دخل المدينة.

هذا وجاءت الحملة التي انطلقت الخميس، بعد رصد كافة المخالفات والتعديات التي تشهدها المدينة وتشويه للمظهر العام وتعريض سلامة المواطنين للخطر.

وأكد مساعد رئيس غرفة عمليات الحرس البلدي رائد فرج الدرسي، أنه تم رصد عدة مخالفات من المحال التجارية، ومعارض السيارات التي تشغل الأرصفة متجاوزين للقانون، وذلك خلال حملة التفتيش داخل مدينه بنغازي.

وأضاف الدرسي، أنه تم المرور على أكثر من (800) نشاط تجاري، وصناعي، وتحرير (72) حالة تعدي على الأرصفة والفضاء العام، وتشويه المظهر العام للمدينة.

وأشار الدرسي إلى أنه تم إخطار أصحاب المعارض والمحال التجارية، بضرورة إزالة التعديات ابتداء من يوم 29 أغسطس 2020، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي تصل في بعض الأحيان إلى إلغاء التراخيص المخالفة وفرض غرامات مالية.

وأوضح الرائد فرج الدرسي أن الدوريات مرت على مناطق عديدة داخل مدينة بنغازي، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المخالفين بعد ضبطهم للنيابة العامة.

وأكد الدرسي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لردع كل المخالفين وكل من تسول له نفسه؛ المساس أو العبث بالحدائق والمتنزهات والأرصفة العامة.

وذكر الدرسي أن هذه الحملة جاءت بناء على تعليمات رئيس جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي عميد صالح الكاديكي، في إطار اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة والحاسمة، لضبط تجاوزات وتعديات على الأرصفة والطرق واستغلال للفضاء العام. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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