اقتصاد

خاص: مستشار بمالية الوفاق يعلق على قرار الرئاسي حول صرف علاوة الزوجة و الأبناء

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال المستشار في وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني “عز الدين عاشور” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية حول قرار المجلس الرئاسي بصرف علاوة الزوجة و الأبناء أن صرف علاوة العائلة لعله يكون أحد المعالجات التي يمكن أن تخفف من آثر الارتفاع في المستوى العام للأسعار .

و تابع بالقول : العلاوة نوع من أنواع الدعم التي تستخدمها الكثير من الحكومات لتحسين دخول الأفراد إلا أن صرف علاوة العائلة للجميع آمر غير صحيح ، حيث جرت العادة أن يوجه الدعم للفئات الهشة في المجتمع وليس لكل أفراد المجتمع ، وفي جميع الاحوال يمكن القول بأنها خطوة جيدة في اتجاه اعادة اصلاح الدعم .

و أضاف المستشار بالمالية بالقول: ينبغي أن تلحقها خطوات آخرى تتعلق باصلاح دعم المحروقات ، واصلاح سياسة سعر الصرف ، والتي تعد المصدر الاساسي لارتفاع معدلات التضخم ، فنحن في حاجة إلى معالجات متكاملة ، لتحقيق الاستقرار في الأسعار ، و المحافطة على الدخول الحقيقية لأفراد المجتمع .

و أكد “عاشور” أن الدخول الحقيقية للأفراد قد تأثرت بارتفاع معدلات التضخم الناجمة عن انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية و ينبغي التفكير جيداً في رفع الدخول بما يقابل هذه الموجة من الارتفاع في المستوى العام للأسعار .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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