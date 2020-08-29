الرئاسي يوضح بشأن موعد انتهاء الحظر الكامل

أكدت الإدارة القانونية بالمجلس الرئاسي في تصريح لقناة الرسمية أن قرار الحظر الكامل لـ”24 ساعة” المفروض من الرئاسي ينتهي الساعة السادسة مساءً من يوم غدٍ الأحد.

وأضافت أن الحظر الجزئي سيبدأ من الساعة التاسعة مساءً من يوم غدٍ الأحد إلى السادسة صباحا من اليوم الموالي ويستمر العمل بالحظر الجزئي لمدة عشرة أيام، على أن يكون حظر كليا لـ”24 ساعة” يوميْ الجمعة والسبت.

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت شائعات بأن يوم الأحد دوام عادي ولا يشمله قرار الحظر الكلي الذي أقرّه المجلس الرئاسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية