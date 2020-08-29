انتهاء أعمال صيانة مهبط مطار معيتيقة

أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني اليوم السبت عن انتهاء أعمال صيانة مهبط الطائرات بمطار معيتيقة الدولي.



وأوضحت المصلحة أن أعمال الصيانة شملت إزالة طبقة من الإسفلت على امتداد المهبط بطول 2150 متر وبعرض 16 مترًا، وترميم جزء من طبقات الرصف الأساسية بالمهبط، إضافة إلى أعمال إزالة الطلاء وإعادة التخطيط ووضع العلامات، وصيانة منظومة الإنارة على امتداد المهبط.



وأشارت مصلحة المطارات إلى أنه سيتم قريبا البدء في تنفيذ مشروع إنشاء غرف تفتيش واستكمال أعمال البنية التحتية اللازمة لتركيب إنارة جديدة متكاملة للمهبط.

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