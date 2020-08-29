لقيامها برصد تجاوزات و فساد بالحكومة المؤقتة .. الثني يصدر قراراً بعدم التعامل مع هيئة الرقابة الإدارية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مطالبة رئيس الحكومة المؤقتة “عبد الله الثني” بمخاطبة الجهات التابعة لها بعدم التعامل مع مع هيئة الرقابة الإدارية و كافة لجانها الرقابية المشكلة إلى حين اتخاذ رئيس مجلس النواب طبرق بتصحيح الوضع الإداري لرئيس الهيئة و النظر في تقارير اللجنة .

حيث كشفت مصادر صحيفة صدى الاقتصادية بهيئة الرقابة الإدارية عن عدم تعاون الحكومة المؤقتة مع الهيئة منذ اصدار الهيئة لتقريرها لسنة 2018 عن الفساد و التجاوزات و الذي على آثره تعرض رئيس الهيئة “عبد السلام الحاسي” للقبض من قبل “عبد الله الثني” .

حيث منع “عبد الله الثني” بعد ذلك هيئة الرقابة الإدارية بقيامها بأداء مهامها و عرقل أعمالها حتى وصل الآمر إلى تعميم قرار بعدم التعامل معها و الذي يعد مخالفاً لإعلان الدستور و قانون رقم 20 و يعد جريمة وفقاً لمصادرنا .

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