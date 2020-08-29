اقتصاد

لقيامها برصد تجاوزات و فساد بالحكومة المؤقتة .. الثني يصدر قراراً بعدم التعامل مع هيئة الرقابة الإدارية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مطالبة رئيس الحكومة المؤقتة “عبد الله الثني” بمخاطبة الجهات التابعة لها بعدم التعامل مع مع هيئة الرقابة الإدارية و كافة لجانها الرقابية المشكلة إلى حين اتخاذ رئيس مجلس النواب طبرق بتصحيح الوضع الإداري لرئيس الهيئة و النظر في تقارير اللجنة .

حيث كشفت مصادر صحيفة صدى الاقتصادية بهيئة الرقابة الإدارية عن عدم تعاون الحكومة المؤقتة مع الهيئة منذ اصدار الهيئة لتقريرها لسنة 2018 عن الفساد و التجاوزات و الذي على آثره تعرض رئيس الهيئة “عبد السلام الحاسي” للقبض من قبل “عبد الله الثني” .

حيث منع “عبد الله الثني” بعد ذلك هيئة الرقابة الإدارية بقيامها بأداء مهامها و عرقل أعمالها حتى وصل الآمر إلى تعميم قرار بعدم التعامل معها و الذي يعد مخالفاً لإعلان الدستور و قانون رقم 20 و يعد جريمة وفقاً لمصادرنا .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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