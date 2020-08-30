تكرر الاعتداءات على شبكة الكهرباء.. والشركة تستنكر

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، قيام مجموعة خارجة عن القانون بسرقة خط النقل الواصل بين محطة الجمعية الزراعية ومحطة المارد العربي.

وأفادت الهيئة خلال بيان نشرته عبر منصتها الرسمية بأن الخط التابع لإدارة المرقب دائرة توزيع القره بولي يبلغ طوله 400 متر.

وكانت الشركة قد أعلنت الأربعاء الماضي، عن سرقة 1900 متر من أسلاك الكهرباء على خط أبو رحمة بقصر اخيار، بعد قيام مجموعة من اللصوص بالاعتداء على إدارة توزيع المرقب التابعة للشركة وسرقة أسلاك تقدر بمسافة 1500 متر جهد عالي و400 متر ضغط منخفض على الخط الرئيس.

وفي وقت سابق أصدرت الشركة العامة للكهرباء بيانا أعربت فيه عن استيائها واستنكارها للاعتداءات المتكررة وشبه اليومية على مكونات الشبكة الكهربائية.

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