الأمين يؤكد جاهزية وزارة العمل والتأهيل لبدء تنفيذ برنامج تشغيل الشباب

أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين اليوم الأحد، بأن الوزارة جاهزة للبدء الفوري في تنفيذ برنامج تشغيل وتدريب الشباب الذي أعلن عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وبحسب بيان للوزارة، فإن الرقم المسجل لإعداد الباحثين عن العمل ضمن منظومات مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق حتى الثلاثون من شهر يوليو الماضي، بلغ نحو 128.679 ألف باحث عن العمل من مختلف المدن، منهم عدد الذكور الباحثين عن العمل يصل إلى 72.649 ألف باحث، بينما يبلغ عدد الباحثات عن العمل 56.030 باحثة.

وأوضح البيان بأن أعلى نسبة للباحثين تأتي ضمن المؤهلات الجامعية بعدد 50.643، بينما سجل الباحثين في المنطقة الغربية الأعلى بعدد 71.303 ألف باحث، ثم المنطقة الوسطى بعدد 35.151 ألف باحث ثم المنطقة الجنوبية بعدد 9.895 ألف باحث والمنطقة الشرقية بعدد 7.330 ألف باحث عن العمل.

وطالب المهدي الأمين من مكاتب العمل بالربط المباشر مع مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، كما طالب وزارة المالية بالتعاون فيما يخص العقود المتعثرة للعاملين في القطاع العام خلال الأعوام من “2015 إلى 2019”.

ودعا وزير العمل والتأهيل كافة الباحثين عن العمل في مختلف المدن بسرعة التسجيل في منظومات الباحثين بمكاتب العمل بالمناطق.

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