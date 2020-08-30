“عمل الوفاق”: جاهزون لبدء تنفيذ برنامج تشغيل الشباب

أكد وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين، ان الوزارة بإداراتها ومكاتبها والجهات التابعة لها ومكاتب العمل بالمدن جاهزة للبدء الفوري في تنفيذ برنامج تشغيل وتدريب الشباب، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي رقم “576” بشأن تشغيل وتدريب شريحة الشباب الباحثين عن العمل.

وأضاف وزير العمل أن الرقم المسجل لإعداد الباحثين عن العمل ضمن منظومات مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق حتى الـ30 من شهر يوليو الماضي عام 2020 يبلغ نحو 128.679 باحث عن العمل من مختلف المدن في ليبيا، بينهم 72.649 باحث عن عمل، و56.030 باحثة.

وأوضح الأمين أن أعلى نسبة للباحثين عن عمل تأتي ضمن المؤهلات الجامعية بعدد 50.643، بينما سجل الباحثين في المنطقة الغربية النسبة الأعلى بعدد 71.303 باحث، ثم تأتي المنطقة الوسطى بعدد 35.151 باحث تليها المنطقة الجنوبية بعدد 9.895 باحث والمنطقة الشرقية بعدد 7.330 باحث عن العمل.

وطالب وزير العمل والتأهيل كافة مكاتب العمل بالرباط المباشر مع مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، داعيًا وزارة المالية للتعاون فيما يخص العقود المتعثرة للعاملين في القطاع العام خلال الأعوام من 2015 وحتى 2019.

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