رئيس شركة الخليج يبحث مع عميد بلدية شحات الوضع الحرج الذي تُعاني منه محطة سوسة لتحليه مياه البحر

بنغازي 30 أغسطس 2020 (وال)- عقد رئيس شركة الخليج العربي للنفط المهندس محمد بالقاسم ابن شتوان، اجتماعًا مع عميد بلدية شحات حسين بو درويشة والوفد المرافق له.

هذا وناقش المهندس محمد بالقاسم ابن شتوان خلال الاجتماع الذي عقده يوم أمس الأول بمكتبه، الوضع الحرج الذي تُعاني منه محطة سوسة لتحليه مياه البحر، والتي تغذي سوسة وشحات والبيضاء، وغيرها من المناطق المجاورة، وتحتاج إلى صيانة فورية نتيجة الأعطال بها، لتفادي توقفها عن العمل.

وقد حضر اللقاء، مدير محطة سوسة لتحليه مياه البحر رافع حسين بشير، ورئيس قسم التشغيل بالمحطة أشرف أمراجع محمد، ومستشار فني بالمحطة عادل قدري سليم، ورئيس مكتب المالية بالمحطة أسامة سليمان بشير، ومدير إدارة الأمن الصناعي بالشركة جبريل راف الله.

من جهة أخرى، عقد عميد بلدية حسين بو درويشة، اجتماع مع عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي بالشركة فرج المشاي، لبحث إمكانية المساعدة الفنية بالخصوص لمحطة سوسة لتحليه مياه البحر. (وال- بنغازي) ر ت

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