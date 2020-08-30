الكهرباء: اتفاق لاستكمال محطة أوباري وإنشاء محطتي طرابلس ومصراتة الغازيتين

قالت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد في بيان أنها اتفقت على وضع آلية لاستكمال محطة أوباري الغازية وتنفيذ مشروعي إنشاء محطتي طرابلس ومصراتة الغازيتين أثناء اجتماع موسع مع الشركات المنفذة للمشاريع.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمدير العام للشركة ومدير عام مشروعات الإنتاج ومساعد مدير عام إدارة العقود ومدير إدارة متابعة مشروعات المحطات الغازية مع وفريق من شركة انكا التركية وجيسكو ، المقاول المنفذ لمشروع محطة كهرباء أوباري “إتلاف شركة جيسكو وانكا التركية”.

وأوضح البيان بأن الاجتماع تناول وضع آلية لاستكمال أعمال مشروع محطة كهرباء أوباري الغازية والبدء في تنفيذ أعمال مشروعي محطتي غرب طرابلس ومصراته الغازيتين التي ستنفذ من قبل إتلاف شركتي “سيمنس الألمانية وانكا التركية”.

وأشار البيان إلى الشركة المنفذة لهذه المشاريع أبدت حرصها على استكمال المشاريع وهي في طور اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركة العامة للكهرباء، وذلك لإنهاء الاعمال في اقرب فرصة ممكنة وذلك لإضافة قدرات إنتاجية جديدة.

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