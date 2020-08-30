بلومبيرغ : ناقلات تحمل النفط من ميناء البريقة الليبي في إعادة تشغيل محدودة

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الأحد أنه من المقرر أن تحمل ناقلتا نفط الخام في ميناء البريقة بشرق ليبيا للمرة الأولى منذ يناير ، حيث تسمح السلطات باستئناف محدود للصادرات للمساعدة في تخفيف النقص المحلي في الكهرباء.

و أضافت الوكالة أن ناقلة سويز ماكس وصلت إلى ميناء البريقة اليوم الأحد لتحميل 600 ألف برميل لشركة OMV AG ومقرها فيينا ، وفقًا لشخصين على دراية بالوضع و من المتوقع وصول السفينة “إيجه مايث ” إلى الميناء يوم الخميس لتحميل شحنة مماثلة الحجم .

و تمضي بلومبيرغ قائلة : تحرق محطات الطاقة الليبية الغاز الطبيعي لكن الإمدادات انخفضت مع تضاؤل ​​الإنتاج في حقول النفط و قد يتم استئناف إنتاج النفط والغاز إذا تمكنت شركة البريقة من تصدير بعض النفط الخام الذي يملأ صهاريج التخزين المحدودة الخاصة بها حاليًا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية