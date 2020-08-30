اقتصاد

بلومبيرغ : ناقلات تحمل النفط من ميناء البريقة الليبي في إعادة تشغيل محدودة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الأحد أنه من المقرر أن تحمل ناقلتا نفط الخام في ميناء البريقة بشرق ليبيا للمرة الأولى منذ يناير ، حيث تسمح السلطات باستئناف محدود للصادرات للمساعدة في تخفيف النقص المحلي في الكهرباء.

و أضافت الوكالة أن ناقلة سويز ماكس وصلت إلى ميناء البريقة اليوم الأحد لتحميل 600 ألف برميل لشركة OMV AG ومقرها فيينا ، وفقًا لشخصين على دراية بالوضع و من المتوقع وصول السفينة “إيجه مايث ” إلى الميناء يوم الخميس لتحميل شحنة مماثلة الحجم .

و تمضي بلومبيرغ قائلة : تحرق محطات الطاقة الليبية الغاز الطبيعي لكن الإمدادات انخفضت مع تضاؤل ​​الإنتاج في حقول النفط و قد يتم استئناف إنتاج النفط والغاز إذا تمكنت شركة البريقة من تصدير بعض النفط الخام الذي يملأ صهاريج التخزين المحدودة الخاصة بها حاليًا .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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