عدد من البلديات يطالبون الرئاسي بضرورة إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية

طالب عدد من عمداء بلديات من المنطقة الغربية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الأحد بضرورة إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية لتحسين الخدمات و تحسين معيشة المواطن، وتفعيل نظام الإدارة المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم عمداء بلديات الزنتان ومسلاته وغريان والزهراء والعزيزية ونالوت وحي الأندلس وابوسليم، مع رئيس المجلس فائز السراج بالعاصمة طرابلس.

وقال المجلس في بيان إن الاجتماع جاء بناءً على طلب عمداء البلديات الذين أكدوا على دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، وعلى أهمية التكاتف بالنظر لحساسية الظرف وخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد.

وأضاف البيان بأن السراج رحب مؤكدا على أهمية دور البلديات في دعم الاستقرار وتقديم الخدمات، موضحا بأن المجلس الرئاسي مستمر في إجراء الإصلاحات بكافة الأوجه وبمختلف المجالات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية