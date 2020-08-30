“الجطلاوي” لصدى: توجد ميزانية لتغطية قيمة علاوة الزوجة و الأبناء … و كان على الرئاسي اتخاذ هذه الخطوات قبل اقرارها

أكد عضو مجلس الأعلى للدولة “كامل الجطلاوي” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن وجود ميزانية لتغطية قيمة علاوة الزوجة و الأبناء و تتمثل في الرسوم الناتجة عن بيع الدولار .

و أضاف بالقول: كان الأجدر بالمجلس الرئاسي وحكومته إلغاء الدعم مع دفع علاوة الأبناء و الزوجة ، و أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ من توحيد الرسوم على بيع الدولار للقطاع العام و القطاع الخاص مع الغاء الدعم و نظام حماية ومسؤولية اجتماعية لذوي الدخل المحدود تتمثل جزئيا في دفع علاوة الزوجة والاولاد لتخفيف على المواطنين نتيجة الاصلاح الاقتصادي.

الجدير بالذكر أن المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني قد أصدر قراراً بخصوص صرف علاوة الزوجة و الأبناء والتي توقف صرفها منذ 2013.

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