السراج يعلن عن تخصيص الرئاسي لميزانية عاجلة للبلديات

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأحد عن تخصيص الرئاسي لميزانية عاجلة للبلديات خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع جمعه مع عمداء بلديات الزنتان ومسلاته وغريان والزهراء والعزيزية ونالوت وحي الأندلس وابوسليم في العاصمة طرابلس.

ووفق بيان للمجلس، وعد السراج العمداء بميزانية عاجلة للبلديات لمعالجة المختنقات وتحسين الخدمات، ستصرف خلال الأسابيع القادمة.

وأشار إلى اعتماد مجلس الوزراء للائحة الإيراد المحلي لفتح حسابات هذا الإيراد لجميع البلديات خلال الأيام القادمة، ونقل الاختصاصات المحلية إلى المجالس البلدية.

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