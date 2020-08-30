اقتصاد

خسائر إغلاق النفط تتخطى حاجز 9,1 مليارات دولار

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم الأحد، إن خسائر إغلاق المنشآت النفطية تخطت حاجز 9 مليارات دولار بعد مرور 226 يوماً على الحادثة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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