خسائر إغلاق النفط تتخطى حاجز 9,1 مليارات دولار

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم الأحد، إن خسائر إغلاق المنشآت النفطية تخطت حاجز 9 مليارات دولار بعد مرور 226 يوماً على الحادثة.
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صحيفة صدى الاقتصادية
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