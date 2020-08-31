خسائر إغلاق الموانئ النفطية يتجاوز 9 مليارات دولار

قالت المؤسسة الوطنية للنفط ليلة الأحد إن قيمة الخسائر جراء استمرار إغلاق المنشآت النفطية في البلاد بلغت 9.1 مليار دولار.

وجاءت هذه الخسائر نتيجة تراجع إنتاج النفط بشكل كبير منذ منتصف يناير الماضي إلى ما دون 100 ألف برميل يوميا بعدما كان يتجاوز مليونا و200 ألف برميل، على خلفية إيقاف التصدير من موانئ رئيسية في منطقة الهلال النفطي بعد الاحتجاج على ما وصفه موقفو التصدير بسوء توزيع إيرادات النفط واستعمالها في دعم الجماعات المسلحة على حساب التنمية وتوفير الخدمات للمواطنين.

صعوبات عدة يكابدها قطاع النفط في ليبيا نتيجة عدم استقرار عمليات الإنتاج بسبب الإغلاقات المتكررة لحقول وموانئ النفط على خلفية تهديدات أمنية أو إضرابات عمالية فيما لاتزال مطالبات الأمم المتحدة ودول غربية في مناسبات عدة بفك الحصار عن المنشآت النفطية لضمان استقرار الاقتصاد الهش بفعل الحرب وتهديد وباء “كوفيد-19” بعيدة عن التنفيذ على أرض الواقع لتستمر الأزمة التي تهدد اقتصاد البلاد الريعي بالانهيار الوشيك.

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