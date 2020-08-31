ميناء البريقة يعلن وصول ناقلة لتفريغ النفط المخزن

أعلن ميناء البريقة النفطي عن وصول ناقلة النفط الخام “EPISKOPI” و ذلك لشحن 600 ألف برميل تتجه بهذه الشحنه إلى ايطاليا اليوم الإثنين .

ووفقاً للميناء فالكمية التي ستشحن اليوم لغرض تفريغ خزانات النفط بعد اغلاق كافة الموانئ النفطية منذ بداية سنة 2020 .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية