اقتصاد

ميناء البريقة يعلن وصول ناقلة لتفريغ النفط المخزن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلن ميناء البريقة النفطي عن وصول ناقلة النفط الخام “EPISKOPI” و ذلك لشحن 600 ألف برميل تتجه بهذه الشحنه إلى ايطاليا اليوم الإثنين .

ووفقاً للميناء فالكمية التي ستشحن اليوم لغرض تفريغ خزانات النفط بعد اغلاق كافة الموانئ النفطية منذ بداية سنة 2020 .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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